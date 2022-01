Una femmina: trailer e foto dal film presentato al 72º Festival di Berlino

Il film d’esordio di Francesco Costabile si intitola Una femmina, pellicola drammatica che verrà presentata al 72º Festival di Berlino in sezione Panorama e al cinema dal 17 febbraio: Medusa Film ha rilasciato trailer e foto della pellicola.

Nel cast del film troviamo Lina Siciliano, Fabrizio Ferracana, Anna Maria De Luca: la sceneggiatura è liberamente ispirata al romanzo Fimmine Ribelli. Come le donne salveranno il paese dalla ‘Ndrangheta, di Lirio Abbate.

Non potevamo trovare un’anteprima internazionale più appropriata. Una femmina è un film dove la violenza sul corpo delle donne è al centro della narrazione. Quella di Rosa è la storia di tante donne che si ribellano a destini già segnati. Per me è un onore esordire in un Festival così attento alle politiche di genere. Siamo entusiasti per questo felice approdo.