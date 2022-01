TikTok testa degli abbonamenti a pagamento alle pagine dei creatori

Sembra che in futuro su TikTok risulterà possibile creare dei veri abbonamenti a pagamento, stando a quanto ripreso da poco su The Verge.

Nei piani di TikTok c’è un nuovo metodo per permettere ai creatori di contenuti di monetizzare i propri video, grazie a una funzionalità specifica. Si parla di novità anticipate da The Information e riprese da The Verge, che per il mondo non sono ancora in fase di rilascio, ma stanno venendo studiate attentamente prima di un’eventuale applicazione globale, con anche una fase di testing ancora iniziata, con un numero di utenti però al momento no ancora precisato.

Ci sono, tra le altre cose, ancora molti dubbi relativi a come la funzionalità potrebbe essere inserita all’interno della piattaforma, sia per quel che riguarda il numero di utenti a cui verrà resa disponibile, sia per gli effettivi dettagli. Al momento, pare che sia possibile abilitare degli abbonamenti per “costringere” gli utenti a pagare una somma di denaro nel caso in cui vogliano vedere i video di un determinato canale, seppur è possibile che il tutto vari per solo alcuni specifici video, ad esempio.

Stando a ZacharyKizer di TikTok, si tratta di un concept in fase di testing, visto che l’azienda continua a pensare a metodi per fornire maggiore valore alla community ed arricchire l’esperienza. C’è da dire che il successo della piattaforma non è solamente dovuto al suo approccio fresco al mondo dei social network, ma anche alla presenza di un algoritmo particolarmente spigliato, che in questo caso verrebbe fermato dagli abbonamenti.

All’effettivo infatti, l’applicazione potrebbe avere serie difficoltà nel consigliare video che non possono essere visti, e che richiedono somme di pagamento, e nel caso in cui i creatori realizzassero questi in esclusiva per gli abbonati, potrebbero non riuscire a promuoverli correttamente. Sicuramente, l’azienda ha pensato anche a questo, ma c’è da vedere come il tutto verrà implementato e sistemato per giovare al lavoro di chi realizza contenuti.