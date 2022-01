La più giovane pilota ad aver completato il giro del mondo in solitaria

A soli 19 anni, Zara Rutherford è diventata la più giovane ragazza a compiere il giro del mondo in solitaria con un aereo ultraleggero. Il viaggio non è stato privo di difficoltà, tant’è che la giovane ragazza ha dovuto più volte cambiare itinerario, adattandolo alle restrizioni imposte dai singoli paesi in risposta alla pandemia globale.

Zara Rutherford, doppia nazionalità britannica e belga, è atterrata questa settimana nell’aeroporto di Kortrijk-Wevelgem, in Belgio, dove era partita lo scorso 18 agosto, dando inizio alla sua impresa. La giovane pilota ha percorso con il suo Shark.Aero oltre 51.000 Km, attraversando i cieli di più di 52 nazioni.

Un’avventura degna del suo nome, e quindi non prova di più di qualche disavventura: Zara è stata costretta a rimanere in Alaska per oltre un mese. Colpa del mal tempo e, successivamente, di un ritardo nell’estensione del suo permesso di soggiorno. Poi un’altra tormenta l’ha costretta ad un lungo stop in Russia, prima di ripartire per l’Asia meridionale e, quindi, per il Medio Oriente.

A causa del brutto tempo, Zara Rutherford stava per finire nello spazio aereo della Corea del Nord. «Ho avuto paura per la mia vita», ha raccontato.

«Ho evitato di entrare nello spazio aereo nordcoreano per un soffio», ha detto a Reuters. «È un paese che testa missili senza preavviso, se vedono un piccolo blip nei loro radar che sta procedendo a bassa quota verso il loro Stato, beh, è molto probabile che mandino qualcuno a controllare». Fortunatamente è riuscita ad evitare il peggio: «Onestamente, non ero interessata a trovarmi in una situazione del genere».

Nonostante tutto, non è stato un viaggio dominato dalle paure, ma dal senso di meraviglia. Sempre a Reuters, la giovane pilota ha raccontato di essere rimasta incantata dopo aver sorvolato un vulcano attivo in Islanda e di essersi emozionata volando sopra a New York.

Zara Rutherford è atterrata nell’aeroporto di Jambi, in Indonesia, e in quello di Tumaco, in Colombia. Si trovano agli esatti opposti del globo, in questo modo la pilota ha soddisfatto i criteri necessari per poter dire di aver completato il giro del globo.

Zara Rutherford ora detiene il record per la più giovane pilota ad aver completato il giro del globo in solitaria. Il record in precedenza apparteneva alla pilota afghana naturalizzata statunitense Shaesta Wais, che lo aveva ottenuto a 30 anni.