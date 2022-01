James Bond: Barbara Broccoli rivela che Idris Elba è tra gli interpreti considerati per la parte

Idris Elba come prossimo James Bond? Le possibilità ci sono, secondo quanto ha rivelato Barbara Broccoli, produttrice dei film di 007, che ha parlato a Deadline del fatto che l’interprete è tra i possibili candidati per la parte dopo l’uscita di scena di Daniel Craig.

Ecco le parole di Barbara Broccoli su Idris Elba come prossimo James Bond:

Conosciamo Idris, siamo suoi amici, e sappiamo che è un magnifico attore. Lui è stato parte della discussione, ma è difficile parlare bene di certe cose quando il posto è ancora occupato. Perciò abbiamo deciso qualche tempo fa che, fino a quando non si spegneranno le luci attorno a No Time to Die, e fino a quando si potrà ancora approfittare di tutti i benefici che ha dato Daniel al ruolo di James Bond, non ci penseremo e non parleremo con altri.