Godzilla vs Kong: in lavorazione una serie sequel per Apple TV+

21—Gen—2022 / 10:42 AM

Il Monsterverse continuerà ad espandersi considerando che Apple TV+ ha messo in sviluppo una serie televisiva dedicata proprio all’universo cinematografico con protagonisti Godzilla e King Kong, e che farà da sequel a Godzilla vs Kong. Al centro del progetto ci sarà l’agenzia di criptozoologia Monarch.

La serie TV sul Monsterverse sarà sviluppata da Chris Black (Star Trek: Enterprise) che farà da showrunner, e da Matt Fraction (che ha lavorato ai fumetti di Hawkeye). La sinossi che è stata rivelata recita:

Dopo gli eventi che hanno visti coinvolti Godzilla ed i Titani che hanno raso al suo San Francisco, rivelando la reale esistenza dei mostri, la serie esplorerà il percorso di una famiglia che è pronta a rivelare i propri segreti sepolti, ed un’eredità legata all’organizzazione Monarch.

La Monarch è l’organizzazione governativa che ha unito vari Paesi nello studio e nella caccia di organismi viventi particolari. Per il progetto di Apple sul Monsterverse Joby Harold, Tory Tunnell (della Safehouse Pictures), Hiro Matsuoka e Takemasa Arita (della Toho Co. Ltd. che possiede i diritti di Godzilla) faranno da produttori esecutivi.

I film del Monsterverse hanno accumulato due miliardi di dollari al livello globale al box-office, e si apprestano ad arrivare anche sul piccolo schermo grazie alla serie animata di Netflix basata su Kong: Skull Island.