WWE 2K22 uscirà a marzo, ecco la copertina con Rey Mysterio

Il titolo videoludico WWE 2K22 sarà disponibile per l'acquisto dall'11 marzo, ed avrà in copertina Rey Mysterio. Ecco tutti i dettagli.

Da poco è stata comunicata la data d’uscita di WWE 2K22, il titolo videoludico dedicata al wrestling che arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, e PC l’11 marzo. Inoltre è stata rivelata anche la copertina che mette al centro Rey Mysterio.

Ecco le cover di WWE 2K22 in uscita a marzo.

Durante la presentazione del gioco Rey Mysterio ha descritto il momento in cui ha saputo che sarebbe finito sulla copertina di WWE 2K22:

Non riuscivo a crederci. Sapevo di tutto il lavoro che gli sviluppatori stavano mettendo sul gioco, ma non sono rimasto fortemente colpito ed emozionato fino ad un paio di giorni fa, poco prima dell’annuncio. Si tratta di un qualcosa di speciale per me, considerando tutti gli anni che ho passato all’interno di questo ambiente.

Per il lancio del videogioco sarà disponibile la Deluxe Edition che avrà, oltre al gioco base, anche il pacchetto Undertaker Immortal, un Season Pass per tutti i contenuti DLC che verranno rilasciati in seguito, il MyRISE Mega-Boost ed i pacchetti SuperCharger con edizioni limitate di WWE SuperCard.

E chi prenoterà prima dell’8 marzo avrà a disposizione il gioco tre giorni prima del lancio. Infine, chi prenota la versione PlayStation 5 o Xbox Series X|S otterrà anche il pacchetto Starrcade ’96 Rey Mysterio.

Il nuovo videogioco avrà un sistema di controllo ridisegnato, ed in aggiunta ci sarà la Rey Mysterio 2K Showcase che permetterà di rivivere dei momenti iconici della carriera del popolare wrestler. Inoltre, per quanto riguarda la WWE 2K experience, i giocatori potranno scegliere tra due tipi di esperienze diverse: MyGM e la MyFACTION. La prima permetterà di calarsi nei panni di un general manager della WWE, mentre con la MyFACTION gli appassionati potranno gestire un proprio gruppo di wrestler preferiti, organizzando eventi e sfide settimanali.