Lamborghini Space Key: la fibra di carbonio mandata nello Spazio sblocca un NFT

Lamborghini ha presentato un oggetto da collezione che unisce fisico e virtuale. Si chiama Space Key e contiene un QR per sbloccare un misterioso NFT.

Lamborghini ha annunciato un affascinante progetto legato al mondo dei Non-Fungible Token. La casa automobilistica realizzerà cinque opere digitali. Per ottenerle bisognerà mettere le mani su quelle che l’azienda ha chiamato Lamborghini Space Key.

Cinque oggetti da collezione di estremo pregio. Ma per rivelarne il contenuto, bisogna tornare al 2019, quando Lamborghini mandò del materiale in fibra di carbonio nella Stazione Spaziale Internazionale, per studiare l’impatto dello Spazio sul materiale.

Il materiale in fibra di carbonio inviato nello Spazio, e ora racchiuso in una placca commemorativa con il logo di Lamborghini, verrà messo all’asta. Ogni Lamborghini Space Key è custodita in una lussuosa valigetta di metallo.

Ma il vero tesoro è virtuale: dietro al materiale in fibra, spiega Lamborghini, è presente un codice QR che consentirà di ottenere un esclusivo NFT.

Ci piace uscire dalla nostra zona di comfort e scoprire nuovi spazi. Siamo lieti di annunciare la Lamborghini Automobili Space Key. Un’opera d’arte a tema spaziale, composta da cinque unità create da un artista segreto con il materiale in fibra di carbonio che abbiamo inviato alla ISS nel 2019

Ogni Lamborghini Space Key è una chiave che consentirà di sbloccare un’opera d’arte virtuale unica, 1/1 in gergo. Le opere d’arte, così come il nome dell’artista che le ha realizzate, per il momento sono un segreto.

L’innovazione è una parte fondamentale del DNA Lamborghini. Siamo un’azienda leader per quanto riguarda i materiali compositi in fibra di carbonio nel settore automobilistico, quindi due anni e mezzo fa siamo andati oltre partecipando al progetto di ricerca comune nello spazio. Ora, con l’ingresso nel metaverso, Lamborghini sfreccia ancora una volta verso nuovi orizzonti. Abbiamo sentito il richiamo del mondo degli NFT e siamo entusiasti di far parte di questa community davvero appassionata e innovativa

spiega Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini.