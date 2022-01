Intel produrrà dei chip pensati per il mining di Bitcoin

Come da poco confermato grazie a Tom's Hardware, Intel produrrà un chip pensato proprio per il mining di Bitcoin.

In genere, nel corso degli ultimi anni le aziende non hanno esattamente ben visto il mining, visto che la crisi di scorte è stata data anche dall’aumentare dalla domanda per via di chi ha scelto di usare dell’hardware proprio per questa pratica legata alle criptovalute.

Mentre ci sono stati casi come quello di NVIDIA, che su alcuni prodotti ha scelto di limitare forzatamente le operazioni di mining per ridurre le performance, sono anche arrivati (come dall’azienda verde stessa) dei prodotti realizzati su misura proprio per i miner, e a questo gruppo si è ora unito anche Intel.

Come riportato sulle pagine di Tom’s Hardware, la compagnia è al lavoro su dei chip dal nome di Bonanza Mine, pensati proprio al fine di estrarre il maggior numero di criptovalute con le operazioni di Mining. Come spiegato da Fox Business, un accordo con GRIID dovrebbe portare al lancio di alcuni prodotti già nel corso del 2022.

Tuttavia, si parla di unità spedite fino al mese di maggio 2025, il che suggerisce che Intel potrebbe essere pronta per puntare molto sul mercato del mining anche grazie a ulteriori prodotti, su cui riceveremo di sicuro aggiornamenti in futuro.