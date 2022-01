Il lupo e il leone: quattro clip dal film di Gilles de Maistre da oggi al cinema

Molly Kunz e due splendidi “cuccioli” sono i protagonisti de Il lupo e il leone, il film d’avventura di Gilles de Maistre da oggi nei cinema grazie a 01 Distribution, che ha rilasciato per l’occasione quattro clip inedite ufficiali.

Nel cast della pellicola anche Graham Greene, Charlie Carrick, Derek Johns, Rhys Slack ed Evan Buliung.

Questa la sinossi ufficiale:

La giovane pianista Alma, (Molly Kunz), ritorna nella sua casa d’infanzia su un’isola in Canada, dopo la morte del nonno. Durante il soggiorno la sua vita è stravolta dopo aver salvato due cuccioli, un lupo e un leone. Gli animali crescono e tra i tre si crea un legame indissolubile, che viene spezzato solo quando vengono scoperti. Il leone viene catturato e mandato in un circo itinerante, mentre il lupo viene portato in un centro di ricerca sugli animali. Il lupo è deciso a ritrovare suo fratello leone e a riunire la famiglia. Tornati insieme, i due animali intraprendono un’avventura straordinaria, affrontando qualsiasi avversità per ritrovare Alma.

Leggi anche: