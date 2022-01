Fistful of Vengeance: trailer e foto del nuovo film d’azione Netflix

Una missione vendicativa si trasforma in una lotta per salvare il mondo da un’antica minaccia, quando un assassino superpotenziato, Kai, si mette sulle tracce di un killer a Bangkok nel trailer di Fistful of Vengeance, nuovo film d’azione in arrivo su Netflix il 17 febbraio.

Wu Assassins fans — get your first look at Fistful Of Vengeance, an action-packed adventure that brings back Kai Jin, Lu Xin Lee, Tommy Wah, & Zan Hui as the Wu Assassins team avenges the death of one of their own.

Pearl Thusi joins the standalone story, premiering February 17 pic.twitter.com/iq6yWviKQJ

— Netflix (@netflix) January 19, 2022