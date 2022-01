Snapchat fra progressi nel fermare le azioni illecite sull’app

Fra spaccio e non solo, Snapchat ha parlato di come vuole provare a fare il possibile per proteggere la propria community.

Snapchat ha da poco parlato di alcuni importanti passi che intende compiere per quel che riguarda la salvaguardia degli utenti sulla piattaforma. Parliamo nello specifico di funzionalità legate alle interazioni fra gli utenti, che vogliono limitare eventuali problemi nati proprio dall’app e pratiche illegali come quella dello spaccio di stupefacenti.

Ad esempio, è stata approfondita da parte del colosso la feature del Quick Add, nello specifico molto utile per la tutela di chi non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Abbiamo recentemente aggiunto una nuova protezione grazie alla funzionalità di Quick Add, la nostra feature che suggerisce gli amici da aggiungere, e protegge in particolar modo gli utenti che hanno dai 13 ai 17 anni. Per tutti i minori di 18 anni, al fine di essere suggeriti ad altri è necessario avere un certo numero di amici in comune con la persona, il che dovrebbe assicurare che vi conosciate davvero.

Per quel che riguarda invece la droga, la compagnia ha spiegato il proprio sistema atto a capire eventuali scambi e comunicazioni fra utenti.

L’88% dei contenuti legati alla droga che scopriamo è ora attivamente trovato dalla nostra tecnologia di intelligenza artificiale e dal machine learning, con il resto che viene invece scoperto dalla nostra community. Questo è un aumento del 33% rispetto allo scorso aggiornamento. Quando troviamo attività di spaccio, banniamo immediatamente l’account, utilizzando la tecnologia per evitare che la persona in questione ne crei altri su Snapchat, e in alcuni casi avvisiamo anche le autorità competenti per investigare.

Insomma, continuano a esserci miglioramenti in tal senso, con la compagnia che ha intenzione di ultimare ulteriormente le proprie potenzialità in quest’ambito. Staremo a vedere se già dai prossimi report i numeri aumenteranno in positivo ulteriormente, con l’intelligenza artificiale che ha modo di ripulire pian piano i problemi della community.