Oppo Pad: Geekbench avrebbe anticipato le specifiche tecniche

Non abbiamo ancora ricevuto informazioni ufficiali relative a quello che sarà il futuro dell’Oppo Pad. Parliamo di un dispositivo ormai chiacchierato da molto tempo, che però all’effettivo non è ancora stato approfondito da parte della compagnia, seppur sia da poco stato vittima di alcune fughe di informazioni. Si tratta nello specifico della piattaforma di Geekbench, sempre pronta a fornire grosse anticipazioni sul mercato tecnologico, che però vanno prese con le pinze fino a che non sarà arrivato un annuncio ufficiale, dato che potrebbero essere presenti errori.

Come riportato sulle pagine di MySmartPrice, il dispositivo dovrebbe presentarsi già al lancio con il sistema operativo Android 11 all’interno, non il massimo, visto che ormai il lancio di Android 12 è stato finalizzato, ma non è da escludere ovviamente un futuro update. Parlando dei punteggi, e di conseguenza del SoC che la compagnia inserirà nel dispositivo, abbiamo a che fare con uno score di 12259 in multi-core e di 4582 in single-core. Si parla nello specifico di un processore Qualcomm in grado di raggiungere la frequenza di 3,19 GHz, verosimilmente proprio uno Snapdragon 870.

Assieme a questo, pare che verrà integrata la GPU Adreno 650, pronta a completare un setup non certo top di gamma, ma comunque di tutto rispetto e in linea con quello che verosimilmente Oppo vorrà offrire grazie al suo dispositivo. Pare che saranno presenti diverse configurazioni fra cui scegliere, sia per quel che riguarda la RAM inserita, sia per la memoria di archiviazione, e stando a Geekbench, sarà presente un device con 6 GB di RAM.

Stando a dei precedenti leak, il dispositivo offrirà uno schermo LCD con refresh rate di 120 Hz, presentando una fotocamera da 8 MP per i selfie e una 13 MP sul retro. Staremo a vedere quando la compagnia confermerà finalmente il tutto, parlando dei dettagli mancanti e del possibile lancio globale.