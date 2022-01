Michelangelo La Neve: morto lo sceneggiatore dei Manetti Bros.

A 62 anni si è spento a Roma Michelangelo La Neve, sceneggiatore di fumetti e per il cinema, che nel tempo ha stretto un importante sodalizio con i registi Manetti Bros., realizzando la sceneggiatura di Song’e Napule, Ammore e Malavita, e lavorando anche sul lungometraggio dedicato a Diabolik.

Michelangelo La Neve è nato a Tarsia nel 1959, e si è trasferito da piccolo a Varese, per poi spostarsi a 18 anni a Roma dove iniziò a lavorare come grafico e illustratore, specializzandosi nel tempo anche nella sceneggiatura. Tra le sue esperienza nel campo dei fumetti ricordiamo i suoi lavori per Intrepido, Splatter, ma anche per Dylan Dog e Martin Mystère.

Nel 1995 creò la serie ESP, che è incentrata su un dipartimento che studia la mente. Negli anni duemila Michelangelo La Neve realizza alcune sceneggiature cinematografiche, come Song’e Napule del 2013, e Ammore e Malavita del 2017. Lavorò anche per la televisione su Il Commissario Coliandro.

A ricordarlo, tra gli altri, è stato anche lo sceneggiatore Mauro Uzzeo, che ha dichiarato su Facebook: