Kraven the Hunter: le riprese dovrebbero iniziare entro febbraio

Secondo un report di Murphy’s Multiverse le riprese del film spin-off di Spider-Man dedicato a Kraven The Hunter sono davvero vicine, considerando che sarebbe tutto pronto per l’inizio dei lavori sul set a partire da febbraio.

Murphy’s Multiverse ha riportato:

L’inizio delle produzioni è sempre un qualcosa di provvisorio, oggi più che mai, perciò è importante tenerlo a mente. Però sembra che la produzione di Kraven the Hunter inizierà nel Regno Unito il prossimo mese. L’uscita per gennaio 2023 è una timeline piuttosto sensibile per le riprese, e lascia abbastanza tempo per realizzare riprese aggiuntive, un qualcosa di sempre piuttosto importante in questi casi.