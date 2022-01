Justice League: Charisma Carpenter definisce Joss Whedon “narcisista e tiranno”

Dopo che Joss Whedon ha raccontato al New York Magazine la sua verità sulla produzione di Justice League, un’ex interprete che ha lavorato con il regista, Charisma Carpenter, si è schierata dalla parte di Ray Fisher e di Gal Gadot, rincarando la dose sulle accuse a Whedon.

Ecco cosa ha dichiarato Charisma Carpenter su Joss Whedon attraverso Twitter:

Sono dalla parte di Ray Fisher, la cosiddetta forza cattiva ed il pessimo attore, che ha avvelenato la mia debole mente con parole che vanno di moda e idee corruttive riguardo al mio ex tirannico boss narcisista che è ancora incapace di rispondere e di chiedere semplicemente scusa. E poi credo che Gal Gadot sia in grado di comprendere una minaccia sia in inglese, che in ebreo o in arabo, ma anche in francese, spagnolo o in italiano.