Jim Carrey festeggia i suoi 60 anni con un video buffo sulla sua vecchiaia

Jim Carrey ha voluto festeggiare i suoi 60 anni, compiuti il 17 gennaio, realizzando un video piuttosto buffo in cui si è preso in giro riguardo all’età che avanza, tirando fuori ancora una volta la sua mimica facciale per “vestire i panni” di un vero e proprio vecchietto.

Ecco il video realizzato da Jim Carrey per i suoi 60 anni. L’attore ha accompagnato il filmato con la frase “Sono vecchio ma sono ancora buono! Vi Voglio bene!” e dicendo nel video “Ho 60 anni e sono sexy!”.

It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!! 🙏🌈❤️ pic.twitter.com/WvFtbMty80 — Jim Carrey (@JimCarrey) January 17, 2022

Jim Carrey ha di recente partecipato alla realizzazione dei lungometraggi su Sonic, ma tutti gli appassionati attendono di vederlo ancora nei panni di Ace Ventura, considerando che da tempo si parla della realizzazione del terzo capitolo della saga sull’acchiappa animali. Lo stesso Carrey ha dichiarato di sentirsi più che pronto per vestire ancora i panni del personaggio. Mentre Morgan Creek ha detto sullo sviluppo del lungometraggio: