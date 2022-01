AMD fa dietrofront su uno spot dopo il lancio delle RX 6500XT da 4 GB di VRAM

Si era parlato fino a qualche tempo fa del fatto che "4 GB di VRAM non sono abbastanza per i gamer", ma la compagnia ha fatto dietrofront.

AMD ha da poco confermato il lancio delle nuove RX 6500XT, che in realtà stanno venendo definiti da molti come schede video nate vecchie, e non sufficientemente all’altezza del mercato odierno, specialmente visto il loro prezzo.

Parliamo in ogni caso di gioiellini che hanno una specifica limitazione abbastanza palese, al di là del resto, un totale di solamente 4 GB di RAM. Mentre il numero potrebbe in realtà essere anche sufficiente per i giocatori che si accontentano della fascia bassa, questo fino a qualche tempo fa non lo era per AMD stessa.

Come riportato sulle pagine di Wccftech infatti, uno spot di marketing che parlava di come “4 GB di VRAM non sono abbastanza per i gamer” è stato rimosso senza alcun avviso, proprio per evitare che si andasse a sminuire la nuova arrivata. Si tratta di un post dedicato alla RX 5500 XT, ma non c’è voluto molto prima che KitGuru potesse accorgersi della questione e segnalare il tutto.

Ovviamente, 4 GB di RAM possono assolutamente bastare per quasi ogni videogioco, ma è chiaro che si trattasse di una “esagerazione” da parte di AMD per enfatizzare le potenzialità del precedente modello.