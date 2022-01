WhatsApp: nuove foto anticipano il design dell’app per Windows 11

Sapevamo da tempo, grazie a diversi report, che WhatsApp era al lavoro al fine di migliorare la propria applicazione su Windows 11, grazie a un nuovo design e verosimilmente a nuove funzionalità, e anche se non in via ufficiale, degli aggiornamenti sul progetto in questione sono arrivati.

Parliamo nello specifico di anticipazioni fornite da FireCube, come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito, il quale anticipa alcune delle novità che WhatsApp dovrebbe offrire sul nuovo sistema operativo realizzato da parte di Microsoft.

Remember the WhatsApp UWP app? They are now moving to WinUI 2.6+ stylings to get Windows 11 Fluent Design #Whatspp #Windows11 #uwp #FluentDesign pic.twitter.com/94PhDofJC1 — FireCube (@FireCubeStudios) January 17, 2022

Abbiamo a che fare nello specifico con cambiamenti dedicati al design, seppur non è da escludere che il colosso scelga anche di inserire delle novità riguardanti delle funzionalità esclusive proprio per Windows 11, quando finalmente avrà modo di annunciare il tutto e confermare ogni dettaglio.

Grazie alla veloce comparazione del Tweet di FireCube, utente che ha scovato il tutto in anticipo prima di qualunque annuncio, è facile vedere come apparentemente l’obiettivo sia quello di somigliare maggiormente ai design che gli utenti vedono sulla piattaforma di Windows 11 ormai da mesi, con i bordi arrotondati distintivi per esempio. Va sottolineato che c’è ancora molto lavoro da fare, e quanto già modificato da parte degli sviluppatori potrebbe essere nuovamente oggetto di modifiche.