Redmi Note 11: ufficiale la data d’uscita in tutto il mondo

La serie dei Redmi Note 11, formata dal modello base, dal Pro e dal Pro+, è arrivata a ottobre dello scorso anno, seppur questa non sia ancora giunta in moltissimi territori, almeno fino a gennaio 2022. Si parla infatti di una buona notizia per tutti i fan del mondo Xiaomi che hanno tenuto d’occhio i dispositivi in questione, e non vedono l’ora di metterci mano anche se si trovano in Italia, visto che la serie verrà lanciata in via ufficiale in tutto il mondo nella giornata del 26 gennaio, con un evento annunciato per le 9:00 (ora italiana) del giorno stesso.

Al momento, non sappiamo se la lieta data permetterà a tutti di mettere mano su ognuno dei tre dispositivi della serie in questione, considerando anzi che il database IMEI ha fatto chiarezza solamente sul debutto nel mercato europeo dei Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G. Va sottolineato che non è neanche confermato il fatto che vedremo il tutto arrivare nel nostro paese, seppur si tratti di una possibilità abbastanza concreta.

Parlano dei display, le versioni base offrono un LCD da 6,6 pollici con risoluzione di 1080×2400 e refresh rate di 90 Hz, che diventa un AMOLED da 6,67 pollici che supporta ai 120 Hz per le altre due versioni, che offrono anche il proprio supporto alla tecnologia HDR 10. La fotocamera principale da 50 MP, accompagnata da un ultra grandangolare da 8 MP viene offerta nei modelli base, ma l’offerta migliora presentando una 108 MP, una 8 MP grandangolare e una 2 MP telemacro negli altri due modelli. Il sensore per i selfie da 16 MP punch-hole resta invece invariato per tutti.

La batteria dei Redmi Note 11 è da 5.000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33 W. Si parla per le versioni Pro di 5.160mAh con supporto ai 67 W, che migliora a 120 W per i Pro Plus, seppur si abbassi a 4.500mAh. C’è da dire che non sappiamo se i dispositivi presenteranno dei cambiamenti con il loro nuovo lancio, e quali versioni verranno offerte per quel che concerne i tagli di memoria.