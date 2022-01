Keanu Reeves rivela che ha chiesto solo due autografi in vita sua

Anche le star, a volte, chiedono gli autografi… ad altre star: uno di questi è Keanu Reeves, che rivela di averlo fatto due volte nel corso della sua vita. La star di Matrix, ospite del The Late Show With Stephen Colbert, ha rivelato anche a chi: il musicista Lou Reed e il collega attore George Carlin.

Il celebre componente dei The Velvet Underground gli ha accordato l’autografo (che in realtà era destinata a un amico) con la sua semplice firma, senza dediche particolari, lasciando forse un po’ deluso Reeves, che c’ha scherzato su col conduttore.

Il secondo autografo, invece, è stato chiesto al mitico comico George Carlin, con cui Reeves ha lavorato nel 1989 in Bill & Ted’s Excellent Adventure. Al contrario dell’aneddoto precedente, qui la dedica era presente, ma non propriamente amorevole, per quanto scherzosa: “Caro Keanu, fottiti”.

Attualmente Reeves è al cinema con Matrix Resurrections, dove ha ritrovato Carrie-Anne Moss insieme a un rinnovato cast.

Questa la sinossi ufficiale:

In un mondo diviso tra due realtà – c’è la vita di tutti i giorni e ciò che si nasconde dietro – Thomas Anderson deve capire se seguire ancora una volta il bianconiglio. Occorre scegliere se stare fuori o dentro Matrix, che è diventato più forte, sicuro e pericoloso che mai.

Leggi anche: