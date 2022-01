Joker 2: Willem Dafoe avrebbe un’idea per il sequel con Joaquin Phoenix

Willem Dafoe ha parlato a GQ di un'idea che avrebbe in mente per realizzare un possibile Joker 2, chiaramente con Joaquin Phoenix protagonista.

Willem Dafoe è tornato a interpretare il Goblin in Spider-Man: No Way Home, e l’interprete è stato anche ultimamente accostato ad una possibile apparizione in Joker 2 al fianco di Joaquin Phoenix. Rispondendo a GQ su questa possibilità l’attore avrebbe avanzato un’idea sul potenziale sequel.

Ecco l’idea di Willem Dafoe per Joker 2:

Sarebbe interessante se ci fosse un impostore che veste i panni del Joker. In questo modo ci sarebbero due Joker pronti a fronteggiarsi, ma anche un finto pagliaccio del crimine. E credo che tutto questo aprirebbe ad un’interessante storia, soprattutto avendo a disposizione Joaquin Phoenix, ed anche qualcuno capace di ripetere ciò che ha fatto. Ho fantasticato su questa cosa, ma non ne ho mai parlato con nessuno.

Sarebbe interessante vedere Willem Dafoe finalmente nei panni del Joker (un ruolo a cui viene accostato fin dal primo Batman di Tim Burton) e Joaquin Phoenix a confronto in un film del genere. Ecco cosa ha detto Phoenix qualche tempo fa riguardo ad un possibile sequel del Joker: