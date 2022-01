Il Governo dell’Ucraina ha accusato la Russia per gli attacchi informatici della scorsa settimana

L’Ucraina è stata vittima di un attacco informatico contro decine di siti del governo. Ora le autorità puntano il dito contro la Russia. Il Ministro con delega alla trasformazione digitale ha accusato la Russia di star conducendo una guerra ibrida con l’obiettivo di destabilizzare una situazione «già delicata» e diminuire la fiducia della popolazione nel Governo.

I funzionari dell’Ucraina, ad ogni modo, non hanno fornito prove dettagliate della presunta responsabilità russa dietro agli attacchi della scorsa settimana. Ciononostante, Microsoft ha condiviso un dettagliato report, menzionando la possibilità che sia stato condotto da una «nazione ostile».

Lo scorso sabato diversi siti ed infrastrutture informatiche del Governo dell’Ucraina sono stati colpiti da un violento attacco informatico. Il Ministro con delega alla trasformazione digitale accusa la Russia.

Sebbene gli attacchi fossero mascherati da ransomware – e quindi chiedessero un riscatto in Bitcoin con la promessa che in questo modo i dati sarebbero stati restituiti -, in realtà le infrastrutture ucraine sono state attaccate da malware progettati con l’esclusivo obiettivo di distruggere le informazioni, senza possibilità di recuperarle. I malware erano programmati per cancellare il Master Boot Record, corrompendo allo stesso tempo tutti i dati.

La Russia ha respinto le accuse del governo ucraino, minimizzandole con toni sprezzanti: “l’Ucraina accusa la Russia di tutto, secondo loro siamo responsabili anche del meteo”, ha detto un portavoce di Vladimir Putin.