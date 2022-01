Frankenstein: Javier Bardem sarebbe ancora interessato a interpretarlo

Il progetto del Dark Universe di Universal Pictures è, probabilmente, definitivamente naufragato, perlomeno nella forma che era stata prefigurata qualche anno fa: ma Javier Bardem, tra i prescelti per il pool di protagonisti, fa sapere di essere, eventualmente, ancora interessato a Interpretare Frankenstein.

Universal, storicamente, è stata tra le prime a vantare un universo condiviso ed espanso, con i suoi mostri classici, decenni e decenni fa, quando ancora venivano girati in bianco e nero. Poi venne l’oblio, scosso da saltuarie pellicole che tentavano di riportare in auge il genere: Van Hellsing con Hugh Jackman, The Wolfman con Benicio del Toro… e poi, nel 2014, Dracula Untold, che doveva gettare le basi per una saga in stile Marvel. Così non fu e il testimone passò di mano a Tom Cruise con un film dalle grandi ambizioni, brutalmente arenate: La Mummia.

Doveva essere il primo mattone di qualcosa di molto grosso, una lunga serie di progetti rimasti incompiuti che avrebbe congiunto tantissime star. Tra queste, Bardem, che ora afferma:

Non ho notizie al riguardo, dunque non so qual è lo stato delle cose. Io, personalmente, amerei fare Frankenstein. In verità, vorrei farli entrambi: il Dottor Frankenstein e il mostro di Frankenstein. Perché è la dicotomia e la contraddizione di un solo essere. Ma non so se si andrà a concretizzare o meno. Per quanto ne so, non si farà.

L’unico film previsto che si è finiti per realizzare è quello dedicato all’Uomo invisibile, tuttavia slegandolo alla Mummia. Il produttore Jason Blum, grande Re Mida del cinema dell’orrore, si prese la briga di trovare una continuazione al discorso della saga, ma a conti fatti sembra un binario morto. Staremo a vedere.

