Quantum Leap: NBC ha in programma una nuova serie de In viaggio nel tempo

Quantum Leap – In viaggio nel tempo potrebbe tornare, stando a un nuovo progetto di NBC, che vuole produrre un legacyquel.

L’amata serie sci-fi anni ’90 Quantum Leap – In viaggio nel tempo potrebbe rivivere in una nuova serie, a metà tra il reboot e il sequel: NBC vorrebbe, infatti, realizzare un legacyquel ambientato ai giorni nostri che riprende i discorsi lasciati in sospeso nel 1993, con un nuovo cast.

Al progetto collaborerebbero i creatori dell’originale, Don Bellisario e Deborah Pratt, insieme al produttore esecutivo Martin Gero e agli showrunner Steven Lilien e Bryan Wynbrandt.

Attualmente, invece, non c’è traccia del protagonista originale, Scott Bakula, il cui personaggio, il dottor Sam Beckett, verrà sicuramente nominato e forse mostrato con footage d’epoca ma probabilmente non apparirà con nuove scene.

La trama prevede che Beckett sia scomparso all’interno del suo acceleratore e, trent’anni dopo, un nuovo team porti avanti le sue ricerche. L’altro grande protagonista della serie originale, Dean Stockwell, ci ha invece lasciati lo scorso novembre.

L’episodio pilota sarà prodotto da Universal Television.

