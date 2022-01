Fedeltà: trailer della serie romantica italiana in arrivo su Netflix a San Valentino

Netflix ha rilasciato il full trailer per Fedeltà, serie originale italiana tratta dall'omonimo romanzo, in arrivo il 14 febbraio.

Come possiamo vedere dal trailer appena pubblicato, in Fedeltà Carlo (Michele Riondino) e Margherita (Lucrezia Guidone) sono molto innamorati eppure qualcosa si insinua nel loro rapporto, portandoli a dubitare di tutto, anche di sé stessi. Riusciranno a gestire le conseguenze delle loro scelte? La serie arriva il 14 febbraio, giusto in tempo per San Valentino, solo su Netflix.

Scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli (La ragazza del lago, Suburra – la serie) e Stefano Cipani (Mio fratello rincorre i dinosauri).

Sinossi ufficiale:

Tra Milano e Rimini assistiamo alla storia di Carlo (Michele Riondino) e Margherita (Lucrezia Guidone), una giovane coppia che deve affrontare le conseguenze esplosive di un presunto tradimento. Tra seduzione e ragione, la loro relazione viene messa di fronte a un bivio: è giusto rimanere fedeli al partner o a sé stessi?

