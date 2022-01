The Last of Us: Neil Druckmann e Storm Reid confermano il casting nei panni di Riley

La giovane Storm Reid sarà Riley all'interno del serial di The Last of Us: a confermarlo l'attrice stessa e il creatore Neil Druckmann.

Un paio di giorni fa vi abbiamo riportato l’insight del possibile casting di Storm Reid nei panni di Riley, nella serie tv HBO The Last of Us, tratta dall’omonimo e famosissimo videogioco Naughty Dog. Arriva ora una doppia conferma ufficiale, da parte dell’attrice stessa e del creatore della saga, Neil Druckmann.

I got some NEWS 🚨 Beyond excited to join the cast of #TheLastOfUs as Riley on @HBO. Let’s get to work. 🎬 2022 looking bright already 🕺🏽 pic.twitter.com/A1O9tg4Lna — Storm Reid (@stormreid) January 14, 2022

La giovane attrice, già vista in Euphoria e The Suicide Squad – Missione suicida, condivide, oltre al suo entusiasmo, anche una concept art finora inedita del suo personaggio, amica del cuore della protagonista Ellie nel DLC (in parte flashback) Left Behind.

La serie, che vede protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie, secondo alcuni report sarà ad alto budget, e racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti, inizialmente estranei.

