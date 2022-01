Incastrati: Ficarra e Picone guardano “The touch of the killer” nella nuova clip

Sta avendo parecchio successo la serie originale Netflix ideata e interpretata da Ficarra e Picone, Incastrati: direttamente dallo show vi presentiamo una buffa clip con i due protagonisti impegnati a guardare un poliziesco in tv e discutere della “infallibile” tecnica dell’opossum, utile per cacciarsi d’impaccio dalle peggiori situazioni (almeno stando a sentire Salvo).

Nel cast della serie Salvo Ficarra, Valentino Picone, Anna Favella, Marianna Di Martino, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti e Mary Cipolla.

Questa la sinossi ufficiale:

Due sfortunati tecnici della TV si ritrovano per caso sulla scena di un delitto e per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai.

