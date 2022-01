Batgirl: la prima foto di Leslie Grace in costume

Ecco la prima immagine di Batgirl in costume per il film HBO Max che vedrà Leslie Grace indossare i panni della supereroina.

Dopo diverse foto trapelate dal set di Batgirl, la stessa protagonista Leslie Grace ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima immagine della supereroina con in costume. Lo stile è quello visto negli ultimi dieci anni di fumetti DC Comics.

Ecco la prima immagine di Leslie Grace con il costume di Batgirl.

Anche il co-regista Adil El Arbi ha condiviso su Instagram l’immagine della supereroina. Leslie Grace ha accompagnato l’immagine con una citazione del personaggio da Batgirl – Anno Uno:

Uso le loro aspettative in loro discapito. Questo li renderà deboli. Fate che mi sottovalutino. E quando la loro guardia si sarà abbassata e si sentiranno forti li prenderò a calci nel c**o”.

Parlando del suo personaggio la Grace ha dichiarato:

Si tratta solo del mio secondo ruolo, ma sto imparando da amici e colleghi il fatto che c’è sempre un po’ di te in ogni personaggio. E facendo un po’ di ricerche per la parte ho scoperto che io e Barbara abbiamo molte cose in comune. Lei è stata sottostimata anche dal padre, ed è stata anche isolata dagli altri, e non vede l’ora di dimostrare che, invece, è in grado di fare delle cose. Questo percorso mi sta insegnando tutto questo. Sto imparando a superare delle barriere, ad andare oltre certi limiti, ed a mettere un po’ di testardaggine nel personaggio di Barbara.

Batgirl è diretto dai registi di Bad Boys for Life Bilall Fallah e Adil El Arbi, con una sceneggiatura realizzata da Christina Hodson, che ha già lavorato a Birds of Prey ed al prossimo film The Flash.

Nel lungometraggio vedremo JK Simmons ritornare a vestire i panni del Commissario James Gordon, Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne / Batman, Brendan Fraser che farà Firefly, e Jacob Scipio ingaggiato per un ruolo ancora non rivelato.