Spider-Man: No Way Home, i concept art della nuova Statua della Libertà

In Spider-Man: No Way Home facciamo la conoscenza con la nuova Statua della Libertà citata in Hawkeye: ecco i bellissimi artwork preparatori.

All’interno della quinta puntata di Hawkeye, Yelena cita una fantomatica “nuova” Statua della Libertà, che poi abbiamo modo di vedere effettivamente in Spider-Man: No Way Home, durante la battaglia finale, nonostante siano ancora presenti diversi ponteggi attorno alla stessa. Ora, grazie ad alcuni bellissimi artwork, possiamo ammirarla in tutta la sua magnificenza.

If you guys don't mind today's #SpiderMan #NoWayHome concept art update will be slightly more technical

I spent Most of my time in preproduction designing refreshed Statue of Liberty and construction site around Liberty Island pic.twitter.com/2iwzgwHaCC — Marek Okon (@okon_marek) January 13, 2022

3/3 I used Blender and Eevee for real time preview while showing those spaces to my wonderful production designer Darren Gilford @DGilfordDesign

Those 3d spaces were later transferred to Unreal Engine and we used VR to look at them from human perspective. It was pretty amazing ;] pic.twitter.com/OEJmUlNQIl — Marek Okon (@okon_marek) January 13, 2022

Il concept artist Marek Okon commenta così queste concept art:

Se non vi spiace, i concept art di oggi saranno un pochino più tecnici. Ho passato la maggior parte del mio tempo in preproduzione disegnando la rinnovata Statua della Libertà e il sito di costruzione attorno a Liberty Island.

Lo scopo qui non era di creare immagini splendenti quanto piuttosto costruire un terreno di gioco interessante su cui far combattere i nostri eroi.

La descrizione scendo poi sul tecnico, raccontando come tutta la costruzione sia stata effettivamente pensata per un futuro ed effettivo uso realistico degli spazi e delle impalcature per poterci far muovere i personaggi, arrivando a riprodurre gli spazi in 3D e VR all’interno dell’Unreal Engine per poterne capire la prospettiva “dall’interno”.

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange – , Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film è uscito al cinema il 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

