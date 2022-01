Peacemaker: la serie TV ottiene il certificato “fresh”su Rotten Tomatoes

James Gunn ha annunciato che presto arriveranno delle novità per quanto riguarda la distribuzione di Peacemaker in Italia, nel frattempo la serie TV ha fatto il suo esordio negli Stati Uniti ed ha ottenuto il certificato “fresh” su Rotten Tomatoes.

Per quanto riguarda il consenso della critica Peacemaker ha ottenuto su Rotten Tomatoes il 93% di approvazione, mentre l’audience ha dato un 86%. Ecco cosa è stato dichiarato complessivamente dall’aggregatore di recensioni sulla serie TV:

John Cena è ancora in grande forma per Peacemaker, e si esprime maledettamente bene in una serie TV che permette a James Gunn di far sventolare la sua bandiera freak.

Tra i vari giudizi della critica presenti su Rotten Tomatoes c’è quello di Randy Myers del San Jose Mercury News che descrive il telefilm come un qualcosa che “infilza come uno spiedino il genere supereroistico, facendo nascere qualcosa di diverso”.

E poi John Nguyen di Nerd Reactor ha riportato che Peacemaker “ha confezionato una serie sincera, assurda e violenta, con un cast divertente, ed una delle intro più comiche di sempre”. Mentre Caroline Framke di Variety ha descritto questa serie TV come “uno show senza cervello che si prende grandi rischi”.

A breve si dovrebbero avere novità sulla distribuzione di Peacemaker in Italia. Nel frattempo il telefilm ha fatto il suo esordio il 13 gennaio su HBO Max.