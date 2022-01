Inventing Anna: trailer della miniserie Netflix di Shondaland con Julia Garner

L’11 febbraio Netflix rievocherà l’incredibile caso di Anna Delvey con la miniserie Inventing Anna, ideata da Shonda Rhimes e con protagonista l’attrice premiata agli Emmy Julia Garner: arriva oggi il trailer ufficiale, che vi presentiamo in versione originale e in quella adattata in italiano.

In Inventing Anna una giornalista che deve dimostrare quanto vale indaga sul caso di Anna Delvey, la leggendaria ereditiera tedesca, famosa su Instagram, che ha conquistato il cuore degli esponenti della società di New York mentre rubava il loro denaro. Ci troviamo davanti alla più grande truffatrice di New York o semplicemente si tratta di una nuova personificazione del sogno americano? Tra Anna e la reporter si forma un legame curiosamente oscuro di amore-odio, mentre la prima aspetta il processo e la cronista affronta una lotta contro il tempo per rispondere alla domanda che tutti in città si fanno: chi è Anna Delvey?

La serie s’ispira all’articolo del New York Magazine “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” (“Come Anna Delvey ha ingannato i festaioli di New York”) scritto da Jessica Pressler.

