Intervista col Vampiro: Christian Robinson nel cast della serie TV

Christian Robinson è stato ingaggiato per entrare a far parte della serie TV di AMC basata su Intervista col Vampiro, il progetto che porterà sul piccolo schermo la saga di Anne Rice. Robinson indosserà i panni di Levi, un battista proveniente dalla Louisiana che ha conquistato il cuore di Grace.

Christian Robinson, che apparirà nella serie TV su Intervista col Vampiro, si è già visto in La Prima Notte del Giudizio, Il Codice del Silenzio, Power Book III: Raising Kanan, ed in Tell Me a Story. La serie, le cui riprese dovrebbero essere iniziate a dicembre, sarà un retelling della saga originale, con nelle intenzioni quella di creare un vero e proprio universo narrativo condiviso tra i romanzi dell’autrice Anne Rice, a partire proprio da Intervista col Vampiro.

Alan Taylor dirigerà il progetto, con nel cast già confermati Sam Reid come Lestat e Jacob Anderson nei panni di Louis. Lo stesso Taylor ha dichiarato: