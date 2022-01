Apple TV+ punterà tutto sullo sport in diretta? Gli analisti di Wedbush non hanno dubbi

Secondo gli analisti di Wedbush, Apple sta valutando di spendere cifre molto importanti per portare lo sport in diretta su Apple TV+.

Apple è pronta a spendere cifre importanti per portare lo sport in diretta su Apple TV+. Secondo i dirigenti dell’azienda, sarebbe questa la mossa vincente per aumentare la popolarità del servizio. A dirlo è la società di analisi Wedbush.

Una priorità su tutto il resto. Secondo gli analisti, Apple non avrebbe ancora ultimato l’acquisizione di un’importante casa di produzione cinematografica proprio perché vedrebbe negli eventi sportivi in diretta la vera gallina dalle uova d’oro per spingere il suo servizio negli USA.

Apple fino ad oggi non ha mai condiviso i dati ufficiali sul numero di abbonati ad Apple TV+. Secondo Wedbush, l’attuale bacino di utenti girerebbe attorno ai 20 milioni di abbonati. Meno della metà dei 45 milioni di utenti che avevano beneficiato del periodo di prova gratuito offerto con l’acquisto di alcuni prodotti di Apple.

Apple sta spendendo circa 7 miliardi di dollari all’anno nella creazione di contenuti originali per la sua piattaforma di streaming on-demand. L’azienda può contare su una liquidità di circa 200 miliardi di dollari.

Ora – continua Wedbush -, Apple potrebbe usare parte di quelle risorse per acquistare i diritti sulle dirette di NLF, Big Ten, Pac 12, Big East, Big 12, NCAA, NASCAR e NBA/WNBA. In passato si era parlato anche di un interesse da parte di Apple per la Major League Baseball.