Un hacker sostiene di aver preso il controllo di 20 auto Tesla da remoto, la casa automobilistica indaga

Un giovane hacker americano sostiene di aver trovato una grave vulnerabilità che consentirebbe di controllare diverse importanti funzioni delle auto Tesla da remoto, con gravi rischi per la sicurezza. Precisiamo subito: la vulnerabilità non consente comunque di interagire con lo sterzo dell’auto, né con l’accelerazione o i freni.

David Colombo è quello che in gergo si chiama white hacker, una persona che mette alla prova i sistemi informatici e digitali delle aziende, scoprendo eventuali vulnerabilità – possibilmente – prima che lo facciano i malintenzionati. Colombo ha segnalato la sua scoperta con un lungo thread su Twitter.

So, I now have full remote control of over 20 Tesla’s in 10 countries and there seems to be no way to find the owners and report it to them…

L’hacker, che ha appena 19 anni, ha raccontato di aver avuto accesso ad oltre 20 diverse auto Tesla. Le auto si trovavano in 13 paesi diversi. “Non è colpa dell’infrastruttura di Tesla, ma è responsabilità dei proprietari”, ha detto.

Grazie alla vulnerabilità, sarebbe possibile controllare una serie di funzioni importanti dell’auto: come l’apertura e chiusura delle portiere e perfino l’attivazione (ma anche lo spegnimento) del motore elettrico dell’auto. Non solo: Colombo sostiene di poter anche determinare con estrema precisione l’esatta posizione del veicolo. Grazie a tutte queste vulnerabilità, un ladro avrebbe vita fin troppo semplice nel rubare il veicolo.

Colombo si è limitato a burlare i proprietari delle auto con uno scherzo più innocuo:

I could also query the exact location, see if a driver is present and so on. The list is pretty long.

And yes, I also could remotely rick roll the affected owners by playing Rick Astley on Youtube in their Tesla‘s😂

— David Colombo (@david_colombo_) January 11, 2022