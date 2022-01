Toyota e Lexus sbarcano su Amazon… in Regno Unito

Toyota e Lexus hanno annunciato l’apertura di uno store ufficiale su Amazon. I due brand giapponesi consentiranno di accedere ai modelli passati e recenti delle loro rispettive line-up. Venderanno anche accessori e parti di ricambio online. Per il momento l’iniziativa riguarda esclusivamente il Regno Unito, ma in futuro… chissà.

Studiamo sempre modi nuovi per migliorare i servizi che offriamo ai nostri clienti. Il che ovviamente passa anche dalla creazione di nuovi strumenti per consentire ai clienti di ottenere facilmente – e in modo conveniente – le parti di cui hanno bisogno per le loro auto. Ora lo possono fare ovunque essi siano e in qualsiasi momento