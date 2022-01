The Equalizer 3: Denzel Washington conferma lo sviluppo del film

Intervistato per The Tragedy of Macbeth l’interprete Denzel Washington ha confermato che il lungometraggio The Equalizer 3 si farà. The Equalizer 2 è uscito nel 2018, ed a distanza di quattro anni sembra che tutto sia pronto per passare al nuovo capitolo.

Ecco cosa ha dichiarato Denzel Washington a Collider su The Equalizer 3:

Hanno scritto il terzo The Equalizer, perciò ho già in programma questa produzione. Devo entrare in forma per scontrarmi di nuovo e fare a botte con le persone. Prima fai The Tragedy of Macbeth e poi ti ritrovi a fare a botte. Non ci può essere niente di meglio, giusto?

Sempre Collider ha riferito che, secondo alcune fonti, alla regia del nuovo capitolo di The Equalizer ci dovrebbe essere ancora una volta Antoine Fuqua. Le trattative tra il regista e la produzione sarebbero attualmente in corso. Lo stesso Fuqua qualche tempo fa, parlando del possibile terzo film, aveva dichiarato:

Nella mia mente ci sta un’avventura ambientata in Europa. Questo è quello che penso: una storia con Robert McCall in Europa.

Ricordiamo che The Equalizer è tratto da una serie TV thriller degli anni Ottanta, ed ha avuto il primo lungometraggio uscito nel 2014. I film di The Equalizer sono disponibili su Netflix.