Oppo Find X5 Pro: leak avrebbe anticipato le specifiche tecniche

Come ripreso sulle pagine di Gizmochina, potremmo aver scoperto le specifiche tecniche dei nuovi telefoni Find X5 Pro, i quali a quanto pare saranno pronti a offrire potenzialità davvero impressionanti, con i Find X5 che non sarebbero comunque da meno. Ad anticipare il tutto è stato Digital Chat Station, leaker particolarmente affidabile che ha svelato le specifiche del modello Pro, rimuovendo però infine il post per qualche motivo (ciò significa che le informazioni potrebbero essere errate).

Stando al leak, il nuovo gioiellino avrà uno schermo AMOLED LTPO 2.0 Quad HD+ con risoluzione di esattamente 1440×3216 pixel e refresh rate di 120 Hz. Nella parte frontale dovrebbe essere inclusa una punch-hole con sensore Sony IMX798 da 32 MP e un sensore per le impronte digitali posto sotto allo schermo, mentre sul retro pare che verrà inserita una Sony IMX766 da 50 MP come primaria, accompagnata da un’ulteriore 50 MP grandangolare e una 13 MP come terziaria.

Pare che la compagnia abbia puntato al massimo per il suo nuovo modello, scegliendo l’inserimento degli Snapdragon 8 Gen 1, con una batteria da 5.000mAh che supporta la ricarica rapida a 80W cablata e a 50 W wireless. Dovrebbe essere incluso ColorOS 12 basato su Android 12. Per quel che riguarda il Find X5 base, pare che la compagnia abbia optato per il chipset Dimensity 9000, pronto quindi a competere con l’offerta di Qualcomm che verrebbe invece adottata per il modello migliore.

Staremo a vedere se la compagnia avrà modo di confermare il tutto annunciando il dispositivo, visto che nonostante l’affidabilità dell’utente va sottolineato che il post non è più presente, e che quindi quanto inizialmente comunicato e ripreso sulle pagine di Gizmochina potrebbe provenire da fonti errate, in quanto forse vittima di qualche variazione in corso d’opera da parte dell’azienda.