L’Incendiaria: Il film tratto da Stephen King sarà vietato ai minori

MPA ha stabilito la classificazione per il lungometraggio horror tratto da Stephen King L'Incendiaria, che sarà vietato ai minori.

13—Gen—2022 / 9:48 AM

Come è da prassi quando si parla di un adattamento tratto dai romanzi di Stephen King, anche L’Incendiaria è stato classificato come “vietato ai minori”. MPA ha stabilito la classificazione “R” per il lungometraggio con Zac Efron.

Secondo MPA la classificazione R-Rated di Firestarter, e perciò il vietato ai minori, è dovuto “al contenuto violento” del film. A riportare la notizia è stato FilmRatings.com.

Il racconto è incentrato su una giovane ragazza di nome Charlie, le cui abilità pirocinetiche la rendono un bersaglio del Dipartimento di intelligence scientifica del governo degli Stati Uniti, alias The Shop. Il desiderio di utilizzare come arma le abilità della giovane portano Charlie e suo padre Andy alla fuga, ma alla fine ha luogo una resa dei conti, con Charlie che usa i suoi poteri pirocinetici per salvarsi dagli agenti del governo.

Zac Efron nel film ricoprirà il ruolo di Andy McGee, il padre di Charlene, la bambina protagonista che, grazie ai suoi poteri, è in grado di creare il fuoco e manipolarlo. Nel cast sono compresi anche Gloria Reuben e Michael Greyeyes. Il regista del lungometraggio è Keith Thomas, mentre la sceneggiatura è di Scott Teems.

