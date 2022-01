Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy – Il teaser ufficiale del documentario Netflix su Kanye West

Proprio pochi giorni fa è stato annunciato che la prima parte del documentario Netflix su Kanye West, intitolato Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy, uscirà il 16 febbraio sulla piattaforma streaming. Da poco è online il teaser ufficiale.

Ecco il teaser ufficiale di Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy.

La prima parte del documentario su Kanye West in uscita su Netflix arriverà in anteprima a fine gennaio al Sundance Film Festival, ed uscirà negli Stati Uniti al cinema il 10 febbraio. Steve Bunnell di Iconic Events Releasing ha dichiarato:

Per tutti gli appassionati o gli studenti di musica il documentario su Kanye West è un qualcosa da vedere che è giusto che arrivi anche nelle sale cinematografiche. Il percorso di Kanye West come compositore, performer e produttore ha avuto un impatto senza precedenti a livello culturale negli ultimi vent’anni.

In jeen-yuhs: A Kanye Trilogy verranno mostrati momenti importanti della carriera di West, ed anche situazioni drammatici, come la morte della madre Donda West, fino ad arrivare alla corsa per la presidenza degli Stati Uniti nel 2020.