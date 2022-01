BigBug: trailer del nuovo film di Jean-Pierre Jeunet per Netflix

Il regista francese Jean-Pierre Jeunet torna con BigBug, bizzarra commedia fantascientifica per Netflix, in arrivo l'11 febbraio.

Nel 2050 l’intelligenza artificiale è ovunque, al punto tale che l’umanità la usa per soddisfare qualsiasi bisogno o desiderio, anche quelli più segreti e inconfessabili: questo lo scenario alla base di BigBug, bizzarra commedia fantascientifica di Jean-Pierre Jeunet di cui oggi arriva il trailer ufficiale.

Il film di Jean-Pierre Jeunet arriverà su Netflix l’11 febbraio, con un ricco cast composto da Elsa Zylberstein, Stéphane de Groodt, François Levantal, Youssef Hajdi, Claire Chust, Isabelle Nanty, Alban Lenoir, Claude Perron, André Dussollier, Marysole Fertard e Hélie Thonnat.

Questa la sinossi della pellicola:

In una tranquilla zona residenziale quattro robot domestici decidono all’improvviso di prendere i loro padroni in ostaggio. Rinchiusi tra quattro mura, una famiglia non proprio in sintonia e una vicina curiosa con il suo intraprendente amante robot devono sopportarsi a vicenda in un’atmosfera sempre più nevrotica! Intanto fuori, gli androidi di ultima generazione Yonyx cercano di prendere il comando. All’avvicinarsi della minaccia, gli umani si abbandonano al tradimento, si ingelosiscono e si scannano tra loro sotto lo sguardo perplesso dei robot di casa. Forse sono i robot ad avere un’anima… o forse no!

