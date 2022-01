Peacemaker: una nuova clip e James Gunn rivela che la serie arriverà presto anche in Italia

Arriva una nuovissima clip direttamente dalla serie DC in onda da domani su HBO Max, Peacemaker: attenzione, però, è la conferma definitiva che le premesse del serial spoilerano The Suicide Squad – Missione suicida, dunque guardatela solo se avete già visto il film o non temete spoiler! In più, il regista James Gunn parla dell’arrivo della serie nei paesi in cui HBO Max non è ancora attivo.

La distribuzione di Peacemaker, difatti, avverrà principalmente il servizio di streaming di HBO Max, tra il 13 e il 14 gennaio a seconda dei paesi (trovate la lunga lista nel cartello pubblicato dallo stesso Gunn). A breve arriverà anche in Giappone.

Alcuni paesi (come la Francia) non sono ancora contemplati, mentre per quanto riguarda Regno Unito, Germania e Italia arriveranno “presto” info in merito. Dato il sodalizio ormai consolidato tra HBO Max e Sky, punteremmo proprio su questa per la distribuzione italiana.

#Peacemaker will be showing on the following streaming services on January 13 or 14. It will be on U-next in Japan not long after – info for the UK, Germany, & Italy coming soon. @DCpeacemaker @hbomax pic.twitter.com/fhIAcowJXH — James Gunn (@JamesGunn) January 11, 2022

Il “vigilante pacifista” che lotta (a modo suo) per riportare la pace sarà circondato da un ricco cast, composto da Steve Agee (John Economos), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Chris Conrad (Vigilante), Christopher Heyerdahl (Captain Locke), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Sophie Song), Elizabeth Faith Ludlow (Keeya) e Rizwan Manji (Jamil).

La serie, in otto episodi, è stata ideata da James Gunn e sarà ambientata prima di The Suicide Squad: Missione Suicida, debuttando il 13 gennaio su HBO Max.

