iPhone 14 Pro: in arrivo un aumento dei MP della fotocamera principale sul retro?

Sembra che gli iPhone 14 Pro possano portare con sé una funzionalità piuttosto attesa e ormai quasi dimenticata, che riguarda nello specifico il comparto di fotocamere frontale dei gioiellini del colosso di Cupertino. A quanto pare infatti, la nuova serie potrebbe aumentare il numero di MP presenti nel sensore principale, upgrade che non avviene dagli iPhone 6S, come ricordano le pagine di 9to5Mac.

A quanto pare, Apple sta valutando l’inserimento di un sensore da 48 MP, il quale sarebbe quindi in grado di migliorare ulteriormente i risultati legati al mondo della fotografia già ottimi che l’azienda è riuscita a conseguire con i suoi nuovi gioiellini.

A svelare il tutto è stato TrendForce, anche se per il momento è bene non prendere le informazioni come confermate, almeno fino a che non ci sarà una comunicazione ufficiale da parte di Apple, la quale verosimilmente avverrà nel mese di settembre come ogni anno durante la presentazione dei nuovi device.

Anche l’analista Ming-Chi Kuo ha affermato diverse volte che un aggiornamento di questo tipo per il comparto fotocamere dei dispositivi sta per arrivare, e a quanto pare non ci resta che aspettare novità in tal senso, sperando risultino positivo e confermino quanto anticipato.