Werewolf By Night: Laura Donnelly e Gael Garcia Bernal protagonisti del film Marvel

Per il prossimo Halloween la piattaforma streaming Disney+ ha messo in sviluppo un film tratto da Werewolf By Night, di cui sono già stati trovati gli interpreti protagonisti: stiamo parlando di Laura Donnelly e Gael Garcia Bernal.

Gael Garcia Bernal in Werewolf by Night vestirà i panni del personaggio protagonista, capace di trasformarsi in un lupo mannaro, mentre Laura Donnelly dovrebbe essere Nina Price, il personaggio che si trasforma in Vampire by Night. Nei fumetti Nina è la nipote di Jack Russell, il licantropo protagonista di Werewolf by Night. Lei porta con sé il gene licantropo, che muta nel momento in cui viene morsa da un vampiro.

Gael Garcia Bernal ha già lavorato in film come I Diari della Motocicletta e di recente ha partecipato a Old di M. Night Shyamalan. Mentre Laura Donnelly è apparsa in The Nevers, Outlander e nel film Tolkien. Lo special inizierà con la produzione nei prossimi mesi.

Il personaggio protagonista di Werewolf by Night in Italia è stato conosciuto negli anni Settanta con il nome di Licantropus: a questa serie appartengono due personaggi, che sono Jack Russell, creato da Gerry Conway e Mike Ploog apparso per la prima volta nel 1972; e poi c’è Jake Gomez, apparso lo scorso anno nei fumetti Marvel, e discendente da una famiglia di nativi americani maledetti dalla licantropia.