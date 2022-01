The Flight Attendant 2: Sharon Stone entra nel cast della serie TV

Sharon Stone è stata annunciata come nuovo membro del cast di The Flight Attendant 2, e farà la madre del personaggio di Kaley Cuoco.

Il cast di The Flight Attendant 2 avrà tra i suoi interpreti un nome d’eccezione: stiamo parlando di Sharon Stone, che è stata da poco annunciata come interprete che farà parte del progetto. Il ruolo che ricoprirà Sharon Stone in The Flight Attendant 2 sarà quello di Lisa Bowden, ovvero la madre di Cassie, il personaggio protagonista interpretato da Kaley Cuoco.

La notizia è stata data dalla stessa Kaley Cuoco, che ha condiviso su Instagram una foto con la stessa Sharon Stone, accompagnata dalla frase “Ciao mamma”.

Come sapranno già gli appassionati di The Flight Attendant, la madre di Cassie è già comparsa in un flashback del sesto episodio della prima stagione, interpretata da Morgan Hallett. Secondo la descrizione pubblicata sul web il personaggio di Lisa non ha più intenzione di scendere a patti con i problemi di alcohol di Cassie.

Nella seconda stagione di The Flight Attendant Cassie sta vivendo una vita da sobria a Los Angeles, e lavora anche in collaborazione co la CIA. Ma un incarico oltreoceano la porterà ad assistere ad un omicidio, coinvolgendola in un altro intrigo.

In Italia la serie L’assistente di Volo – The Flight Attendant è disponibile su Sky.

