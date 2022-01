The Bob’s Burgers Movie: trailer del film d’animazione 20th Century Studios

Il film d'animazione The Bob's Burgers Movie, tratto dalla popolare serie tv, arriverà nei cinema statunitensi il 27 maggio: ecco il trailer ufficiale.

Definito come un “musical comedy-mystery-adventure” basato sulla serie originale (vincitrice di un Emmy), la storia comincia con una conduttura dell’acqua che si rompe proprio nei pressi del ristorante Bob’s Burgers, bloccandone l’ingresso e minacciando di rovinare i piani commerciali dei Belcher per un’estate di successi. E mentre Bob e Linda cercano di far rimanere i loro affari “a galla”, i ragazzi sono alle prese con un mistero che potrebbe salvare l’attività di famiglia…

