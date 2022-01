Redmi K50 Pro: render anticipa il design del telefono?

Un render da poco arrivato in rete potrebbe aver anticipato il design del nuovo Redmi K50 Pro, come riportato sulle pagine di GizChina.

A quanto pare, potremmo aver già dato un primo occhio, ovviamente non ufficiale, al nuovo smartphone Redmi K50 Pro. Parliamo di un dispositivo abbastanza anticipato, da poco ripreso sulle pagine di GizChina in seguito a un report di XiaoMIUI, sito particolarmente informato per qualche riguarda le novità in arrivo del colosso cinese, che ha pubblicato le prime foto leakate prima di qualunque tipo di annuncio.

Resta il fatto che ovviamente il tutto va preso con le pinze fino a che delle conferme ufficiali di Xiaomi non saranno arrivate. Per quel che riguarda il dispositivo, che potete ammirare nella foto presente qui di seguito, dovremmo trovarci anche questa volta davanti a un vero e proprio flagship della serie Redmi, pronto a seguire quanto visto con il precedente K40 arrivato in Cina lo scorso anno.

Parlando della versione Pro, com’è facile intuire dal nome, dovremmo trovarci davanti a un dispositivo posto a metà fra la versione Pro+ e quella base, pronto quindi a offrire molte potenzialità ma non comunque a raggiungere la vetta della nuova serie di telefoni. Considerando il design emerso, dovremmo trovarci davanti a un dispositivo ancora una volta con una fotocamera punch-hole posta al centro del display nella parte alta, seppur non ci siano dettagli relativi alle performance di questa.

Considerando quanto anticipato, lo schermo dovrebbe essere un AMOLED Full HD+ da 120 Hz con sensore per le impronte digitale, mentre all’interno dovrebbe essere essere presente lo Snapdragon 8 Gen 1, seppur dei report siano abbastanza contrastanti in tal senso. Stando a MySmartPrice, verrà inserita una Sony IMX686 da 64 MP come fotocamera principale, accompagnata da una 12 MP OV13B10 ultra grandangolare e una GC02M1 da 2 MP. Staremo a vedere quando la compagnia avrà finalmente modo di confermare il tutto e svelare le specifiche ufficiali del gioiellino.