Oppo Pad: arrivano nuove presunte informazioni da un report

Si continua a parlate da diverso tempo del nuovo Oppo Pad, un dispositivo che dovrebbe essere confermato nel giro di poco tempo, e che è già risultato “vittima” di alcuni leak, visto che le prime specifiche sono emerse in rete. Parliamo nello specifico di novità riprese da Gizmochina, come anche di un post sulla piattaforma di Weibo del noto leaker Digital Chat Station, generalmente particolarmente affidabile per quel che riguarda le anticipazioni sui prodotti tecnologici.

A quanto pare, il nuovo gioiellino verrà rilasciato con all’interno il SoC Snapdragon 870, dettaglio che era già stato suggerito tempo a dietro, ma le novità non finiscono qui. Sembra che uno dei punti di forza di questo dispositivo sarà il supporto al cross-platform, il quale dovrebbe garantire diverse connessioni in contemporanea con ulteriori tablet, smartphone, notebook, TV e ulteriori piattaforme, dettaglio verosimilmente in grado di unire maggiormente l’ecosistema del colosso.

La batteria utilizzata, seppur non ci siano per il momento informazioni relative alla sua capienza, dovrebbe supportare la ricarica rapida a 33 W, sicuramente un buon risultato, anche se trattandosi di un tablet ci troveremo sicuramente davanti a una quantità di mAh alquanto alta (potrebbe trattarsi di un device da 8.080mAh, come in realtà suggerito). Non ci sono per il momento ulteriori dettagli sul tutto, anche se alcune anticipazioni del tablet non erano mancate.

Stando a quel che sappiamo infatti, dovremmo trovarci davanti a un display da 11 pollici LCD con refresh rate di 120 Hz, e risoluzione di 2560×1600. Sul retro dovrebbe essere presente una 13 MP Hynix Hi336, mentre per i selfie pare sia stata scelta una 8 MP. A chiudere la configurazione dovrebbero essere 6 GB di RAM LPDDR4x, mentre non ci sono ancora anticipazioni relative ai tagli di memoria che verranno commercializzati da parte della compagnia, che speriamo annunci presto il tutto.