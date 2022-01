James Gunn conferma che realizzerà una nuova serie TV DC Comics

James Gunn ha confermato a Collider che sta già preparando un nuovo progetto televisivo per DC Comics.

James Gunn vuole proseguire il suo rapporto con i progetti DC Comics: il regista ha confermato, parlando a Collider, che lavorerà ancora con la Warner Bros. e con la DC Comics per un progetto che sarà sviluppato come serie TV.

Ecco le parole di James Gunn incalzato sul fatto che stia lavorando ad un nuovo progetto DC Comics:

Stiamo andando avanti, e le cose si stanno sviluppando. Vedremo cosa succede, ma si tratta di un qualcosa che si svilupperà a breve. Ho affrontato questo discorso ieri notte e stamattina, e posso dire che si tratta di un progetto per la televisione.

Intanto, il 13 gennaio negli Stati Uniti farà il suo esordio Peacemaker, la serie TV spin-off di The Suicide Squad. Non è chiaro se il progetto televisivo che andrà a sviluppare James Gunn sarà ancora una volta collegato con The Suicide Squad.

In Peacemaker Il “vigilante pacifista” che lotta (a modo suo) per riportare la pace, interpretato da John Cena, sarà circondato da un ricco cast, composto da Steve Agee (John Economos), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Chris Conrad (Vigilante), Christopher Heyerdahl (Captain Locke), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Sophie Song), Elizabeth Faith Ludlow (Keeya) e Rizwan Manji (Jamil).