Il truffatore di Tinder: trailer del film Netflix in arrivo il 2 febbraio

Dai produttori di Giù le mani dai gatti: caccia a un killer online arriva su Netflix il 2 febbraio Il truffatore di Tinder, un docufilm su un fantasioso impostore che si finge un playboy milionario sulla nota app. Ecco il trailer ufficiale della pellicola.

Oggi l’amore può essere un gioco pericoloso nel mondo degli appuntamenti online e non è tutto oro quello che luccica. Noto come il truffatore di Tinder, ha sedotto e raggirato giovani donne per milioni di dollari, diventando latitante in numerosi paesi. Uno swipe può cambiarti la vita: ecco come la più bella delle fiabe si è trasformata in un incubo. Il film narra di come tre donne hanno deciso di reagire, provando a smascherarlo.

Sinossi ufficiale del film:

Tra uno swipe e l’altro, trovare l’amore online non è facile. Per questo Cecilie non crede ai propri occhi quando fa match con un playboy ricco e belloccio, scoprendo che è l’uomo dei suoi sogni. Ma la realtà si rivela ben diversa: quando la donna si rende conto che il sedicente uomo d’affari internazionale non è chi dice di essere, lui le ha già preso tutto e la favola lascia il posto a un thriller con vendetta. Cecilie scopre chi sono le altre persone finite nel mirino, le donne uniscono le forze e smettono di essere vittime, dando a Il truffatore di Tinder pane per i suoi denti. Questo avvincente documentario dai produttori di L’impostore – The Imposter e Giù le mani dai gatti: caccia a un killer online racconta la loro storia mentre svelano la sua vera identità e si battono per consegnarlo alla giustizia.

Leggi anche: