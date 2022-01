Windows 11: anche il Blocco Note si rifà il trucco, arriva il Tema Scuro

Aspettavamo da tempo che anche il Blocco Note di Microsoft venisse aggiornato su Windows 11, dato che il tutto era stato suggerito e che il colosso ha avuto modo di mettere mano a quasi tutte le sue applicazioni al fine di adattarle alla “nuova generazione”.

Come confermato ufficialmente dall’account di Windows Insider su Twitter, tutti gli utenti che fanno parte del programma Beta del nuovo sistema operativo hanno ora modo di provare il tutto, scrivendo quindi sull’iconica piattaforma per notare le differenze presenti con quanto visto su Windows 10.

Heads up: We have begun rolling out the redesigned Notepad for Windows 11 to all #WindowsInsiders in the Beta Channel. https://t.co/mjUZ8Jp9BL ^BLB — Windows Insider (@windowsinsider) January 5, 2022

Non ci troviamo davanti a una vera e propria rivoluzione del programma, visto che in fondo questo resta comunque utile alla semplice scrittura senza troppe pretese, risultando però sempre comodo e affidabile visto che incluso in tutti i sistemi. Troviamo nello specifico fra i cambiamenti una nuova icona e degli angoli arrotondati, come avviene per le altre app dell’OS.

Sul campo estetico è presente anche il Tema Scuro, mostrato anche nel Tweet presente qui sopra, che si aggiorna automaticamente in base alle impostazioni del sistema. Troviamo infine maggiore ottimizzazione per dei fogli particolarmente pesanti e una nuova barra di Trova e Sostituisci. Sicuramente non ci vorrà molto prima che il tutto venga rilasciato anche per gli altri utenti che non fanno parte del programma.